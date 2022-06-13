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"بوبا العربية" توصي بزيادة رأسمالها 25% عبر أسهم منحة

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سوق السعودية

"بوبا العربية" توصي بزيادة رأسمالها 25% عبر أسهم منحة

بمنح سهم مقابل كل 4 أسهم قائمة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني "بوبا العربية" عن قرار مجلس إدارتها بالتوصية إلى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 25%، عن طريق منح أسهم للمساهمين.

وقالت "بوبا العربية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن ذلك عبر رسملة مبلغ 300 مليون ريال من الأرباح المبقاة ومنح سهم مقابل كل 4 أسهم قائمة.

وأضافت الشركة أن رأس المال بعد الزيادة يصبح 1.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 1.2 مليار ريال قبل الزيادة، ويرتفع عدد الأسهم بعد الزيادة إلى 150 مليون سهم، بدلاً من 120 مليون سهم.

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وتعزز هذه الزيادة رغبة الشركة في تعزيز وتقوية قاعدة رأس المال لتمكنها من تحقيق معدلات النمو في أعمال الشركة ودعم أعمال التوسع المخطط لها خلال الأعوام القادمة.

ويكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية لبوبا العربية (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وتخضع التوصية لموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.

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