بنكا "الأهلي" و"الخليج" الكويتيان يدرسان صفقة استحواذ وتحول أحدهما لإسلامي

قال البنك الأهلي وبنك الخليج الكويتيان اليوم الثلاثاء في بيانين منفصلين إنهما يدرسان فرص استحواذ أحدهما على الآخر مع إمكانية تحويل أحدهما إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وذكر البنكان في بيانين منفصلين لبورصة الكويت أن رئيسي مجلس الإدارة سيعرضان الأمر على المجلسين، وأشارا إلى أن الأمر يتطلب موافقات من بنك الكويت المركزي والجهات الرقابية والجمعية العمومية لكلا البنكين.

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وأعلن البنك الأهلي أمس الاثنين أن المساهمين الرئيسيين فيه وفي بنك الخليج طلبوا النظر في مقترح الدخول في تعاون مشترك بين البنكين يتم بموجبه الاحتفاظ بكلا الكيانين وتحويل أحدهما إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأوضح البنك الأهلي الكويتي أن رئيس مجلس إدارته تسلم خطابا بهذا الشأن من المساهمين الرئيسيين في البنكين، وهما شركة بهبهاني للاستثمار وشركة الغانم التجارية، مشيرا إلى أنه سيتم عرض الموضوع على مجلس إدارة البنك.