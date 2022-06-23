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مساهمون في "الصقر للتأمين" يطلبون عزل 4 أعضاء من مجلس الإدارة

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شعار شركة الصقر للتأمين
سوق السعودية

مساهمون في "الصقر للتأمين" يطلبون عزل 4 أعضاء من مجلس الإدارة

يملكون ما مجموعه نحو 6.9% من رأس مال

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الصقر للتأمين التعاوني، عن تسلمها خطابين من عدة مساهمين يملكون ما مجموعه نحو 6.9% من رأس مال الشركة يطلبون فيه عقد اجتماع لجمعية عامة عادية للتصويت على عزل 4 أعضاء مجلس الإدارة الحالي.

وقالت "الصقر للتأمين" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن الأعضاء الأربعة هم ماجد عبدالله السري، نائب رئيس مجلس الإدارة – غير تنفيذي، وعبدالله جمعه ماجد السري، عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي، وعبدالمحسن نافذ جابر، عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي، بالإضافة إلى سلطان عبدالعزيز السويدي، عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي.

وأضافت الشركة، أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأنظمة واللوائح والإعلان عنها لاحقاً.

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ويستند خطاب المساهمين للمادة 90 من نظام الشركات والمادة 13 من لائحة حوكمة الشركات والفقرة (أ) من المادة (61) من قواعد طرح الاوراق المالية والالتزامات المستمرة.

كانت "تداول السعودية" قد أعلنت عن إعادة تعليق تداول سهم شركة "الصقر للتأمين" بداية من اليوم الخميس حتى الإعلان عن القوائم المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2022.

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