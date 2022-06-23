"المصافي" تتفق على دراسة بناء مصفاة للوقود الحيوي وتحويل مخلفات الآبار لمواد أولية

أعلنت شركة المصافي العربية السعودية "ساركو"، اليوم الخميس، عن توقيع مذكرتي تفاهم غير ملزمة مع شركة كريستوف غلوبال ايمباكت والتي تمت مساء أمس الأربعاء خلال حلقة نقاش أقامتها الشركة عن مشاريع الطاقة المتجددة والتي تساهم في تخفيض انبعاثات الكربون.

وقالت "المصافي العربية" في بيان على "تداول السعودية"، إنها وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة لدراسة الاستثمار بالشراكة مع شركة كريستوف غلوبال ايمباكت في بناء مصفاة لإنتاج الوقود الحيوي "الديزل الحيوي" وقود سالب الكربون مشتق من الطحالب Carbon Negative Algae Oil - Sustainable Fuel Platform، والمتوقع بناؤه بالقرب من ساحل البحر الأحمر وعلى مساحة تصل لـ 14 مليون متر مربع.

مادة اعلانية

وأضافت أن هذا المشروع سيصل إلى طاقة إنتاجية 10 ملايين طن من الوقود الحيوي سنوياً، وباستثمار في مرحلته الأولى بقيمة تصل إلى مليار ريال بالشراكة مع شركة كريستوف غلوبال ايمباكت، وتصل نسبة التوفير السنوية في ثاني أكسيد الكربون إلى نحو 20 مليون طن عند اكتمال مراحل المشروع.

وقالت "ساركو"، إنها وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة لدراسة الاستثمار بالشراكة مع شركة كريستوف غلوبال ايمباكت في تقنية سلوب اويل في تحويل مخلفات الآبار البترولية وزيوت بواخر الشحن ومخلفات خزانات الوقود والمواد البترولية إلى مواد أولية مخفضة للكربون (تقليل انبعاثات الكربون).

وأضافت أن تكلفة المرحلة الأولى من المشروع تقدر بنحو 130 مليون ريال، وتصل إلى إعادة تدوير أكثر من 100 ألف طن من Slop Oil وتقليل أكثر من 70 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بشكل دائم.

وأوضحت أن تنفيذ هذه المشاريع مرتبط بموافقة وزارة الطاقة عليها واستكمال الدراسات الفنية والمالية للمشروع.

وقالت شركة المصافي العربية السعودية، إنها ستقوم لاحقا بتحويل الاتفاقيات غير الملزمة إلى شراكة فعلية لتنفيذ المشاريع ولكن ذلك مرتبط بموافقة وزارة الطاقة على المشاريع والموافقات الحكومية الأخرى واستكمال الدراسات الفنية والمالية للمشروع.

وأضافت أنه يبدأ العمل بعد الحصول على موافقة وزارة الطاقة على المشاريع والموافقات الحكومية الأخرى واستكمال الدراسات الفنية والمالية للمشروع وذلك خلال 30 يوماً.

وأوضحت أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي في هذه المرحلة، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات هامة في الوقت المناسب.