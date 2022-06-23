"متطورة" تقبل استقالة عضوين من مجلس إدارة وتتحفظ على الأسباب

أعلنت الشركة السعودية للصناعات المتطورة "متطورة"، عن قرار مجلس الإدارة قبول الاستقالات المقدمة من العضوين يزيد بن خالد الشثري وبدر بن خالد الشثري والتحفظ على مسببات الاستقالة.

وقالت "متطورة" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إنه سبق أن تلقت خطابي استقالة كل من يزيد بن خالد الشثري وبدر بن خالد الشثري من عضوية مجلس الإدارة، وجاءت استقالة العضوين قبل الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الجديد، وكلا العضوين المستقيلين قالا عن سبب استقالتيهما بما نصه "لأن هناك من يحاول اختراق الشركة من خلال تشكيل تكتلات غير نظامية لدخول مجلس الإدارة وأنهما لا يمكن أن يكونا جزءاً من أي عبث غير نظامي لا يخدم الشركة".

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وأضافت أن مجلس الإدارة اتخذ الإجراءات النظامية من خلال لجنة الترشيحات وقامت بإرسال خطاب إلى العضوين المستقيلين وطلبت فيه تأكيد المسببات بالأدلة والبراهين والقرائن ولم تتلق الشركة أي رد من العضوين المستقيلين بهذا الشأن.

وأكدت "متطورة" أن عزل مجلس الإدارة السابق وتعيين المجلس الحالي تم بصورة نظامية وفقا للمادة 68 من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 28/11/1437هــ والمادتين 18 و19 من النظام الأساسي للشركة.

وأعلنت الشركة عن احتفاظ مجلس الإدارة والشركة بحقهما النظامي والقانوني، كما أكد مجلس الإدارة حرصه الشديد على الشفافية والوضوح بما يخدم مصلحة المساهمين.