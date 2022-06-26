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"جازادكو" تبيع أرضاً زراعية بـ 35 مليون ريال

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شركة جازان للطاقة والتنمية
شركة جازان للطاقة والتنمية "جازادكو"
سوق السعودية

"جازادكو" تبيع أرضاً زراعية بـ 35 مليون ريال

وتحقق ربحاً 33.3 مليون ريال

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة جازان للطاقة والتنمية "جازادكو" عن بيع أرض زراعية تبلغ مساحتها نحو 1.153 مليون متر مربع واقعة في منطقة جازان بقيمة نحو 35 مليون ريال شاملة قيمة ضريبة التصرفات العقارية.

وقالت "جازادكو" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن الشروط الرئيسية للصفقة تتضمن إفراغ صك ملكية الأرض لدى كاتب عدل لصالح المشتري، وكذلك يدفع المشتري كامل المبلغ المتفق عليه دفعة واحدة.

وأضافت أن المشتري شركة فلاة العقارية.

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وقالت جازان للطاقة والتنمية، إنها تحقق من الصفقة ربحاً إجمالياً قدره نحو 33.33 مليون ريال، سيتم تسجيله كاملاً بقائمة الدخل خلال الربع الثاني من العام 2022.

وبلغت القيمة الدفترية للأصل نحو 1.96 مليون ريال.

وتستهدف الشركة من البيع دعم الخطط الاستراتيجية للشركة لإعادة الهيكلة ودعم المشاريع القائمة، وسيتم استخدام متحصلات البيع في تحسين المركز المالي وتطوير الاستثمار في التشغيل والتوسع في قطاع الاستزراع المائي والدخول في استثمارات جديدة.

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