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أرامكو السعودية تطلق مركزها للأبحاث ARC KAUST

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أرامكو السعودية تطلق مركزها للأبحاث ARC KAUST

بهدف تسريع تطوير الحلول منخفضة الكربون لصناعة الطاقة باستخدام التحليلات المتقدمة

دبي - العربية.نت

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أطلقت أرامكو السعودية اليوم الاثنين، مركزها للأبحاث ARC KAUST، والذي يحتل موقعًا استراتيجيًا داخل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، ويهدف إلى تسريع تطوير الحلول منخفضة الكربون لصناعة الطاقة باستخدام التحليلات المتقدمة.

وقالت أرامكو في بيان، إن مركز الأبحاث الجديد سوف يعمد إلى نشر الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، من أجل تطوير أساليب مبتكرة لتطوير حلول منخفضة الكربون، وتمكين اقتصادٍ دائري للكربون.

ويعتزم باحثو ومهندسو وعلماء مركز أبحاث أرامكو في كاوست، تطوير تقنيات جديدة في احتجاز الكربون، والهيدروجين، والأمونيا منخفضة الكربون، والمواد اللامعدنية، والوقود الإلكتروني، وتحويل النفط الخام إلى مواد كيميائية.

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