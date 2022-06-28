بوان تعتزم شراء أسهم خزينة بحد أقصى 3 ملايين سهم

أعلنت شركة بوان، اليوم الثلاثاء، عن صدور قرار مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العامة غير العادية على الموافقة على شراء أسهمها بغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة وبحد أقصى عدد 3 ملايين سهم، بحيث لا تتعدى نسبة 5% من الأسهم المصدرة.

وقالت بوان في بيان على "تداول السعودية"، إن مجلس الإدارة أو من يفوضه رأى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة.

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وأضافت أنه سيتم تمويل شراء الأسهم من الموارد الذاتية للشركة باستخدام أرصدتها النقدية أو التسهيلات الائتمانية.

وأوضحت أنه لا توجد لدى الشركة أي أسهم خزينة حالياً.

وسيتم عرض هذه التوصية أمام الجمعية العامة غير العادية للشركة لأخذ موافقتها على عملية الشراء، وكما سيتطلب من الشركة استيفاء شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشرة من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

ولن يكون للأسهم التي سيتم شراؤها بواسطة الشركة أصوات في جمعيات المساهمين.

وستستوفي الشركة كافة شروط الـملاءة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشرة من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة كما سيتم تقديم تقرير صادر عن المحاسب القانوني للشركة حسب متطلبات هذه الفقرة مع مستندات الدعوة للجمعية العامة غير العادية.

كان سهم بوان قد أغلق عند 28.20 ريال.