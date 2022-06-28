"إس تي سي" توصي بشراء أسهم خزينة بحد أقصى 15 مليون سهم
بمبلغ لا يتجاوز 453 مليون ريال وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين
أعلنت شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" عن موافقة مجلس الإدارة على شراء عدد من أسهم الشركة وبحد أقصى 15 مليون سهم وبمبلغ لا يتجاوز 453 مليون ريال وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين.
وقالت "إس تي سي" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن موافقة مجلس الإدارة تعكس عدد الأسهم المقترح شراؤها الزيادة المقترحة في رأس مال الشركة بنسبة 150% بناءً على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق منح أسهم.
وأوصى مجلس إدارة الاتصالات السعودية برفع توصية للجمعية العامة غير العادية للتصويت وشراء الأسهم خلال 12 شهر من تاريخ الموافقة.
وأوضحت أن نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء.
وسيتم التصويت على هذا القرار من قبل الجمعية العامة غير العادية القادمة والتي سوف يعلن عنها لاحقاً وذلك حسب متطلبات الفقرة الرابعة من المادة الثانية عشر من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة و بعد أن تستوفي الشركة كافة شروط الـملاءة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشر من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة كما سيتم تقديم تقرير صادر عن المحاسب القانوني للشركة حسب متطلبات هذه الفقرة.
ولن يكون للأسهم التي سيتم شراؤها حق التصويت في الجمعيات العامة لمساهمي الشركة، ولن تستحق الأسهم المخصصة للموظفين أي توزيعات أرباح خلال فترة احتفاظ الشركة بها.
-
مجموعة السبع تتفق على تشديد الخناق على الاقتصاد الروسيوصادرات النفط على رأس القائمة اقتصاد
-
فرنسا: تحديد سقف لسعر الغاز الروسي سيكون خياراً مناسباً في هذه المرحلةزعماء مجموعة السبع يتفقون على بحث تقييد أسعار الطاقة الروسية اقتصاد
-
مشروعات الطاقة المتجددة الحالية تحقق 92% من أهداف الدول العربية في 2030الدول العربية تستهدف زيادة قدرتها من إنتاج الطاقة المتجددة إلى 80 غيغاوات طاقة