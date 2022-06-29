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"متطورة" تعتزم شراء أسهم خزينة بحد أقصى 2.5 مليون سهم

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الشركة السعوديىة للصناعات المتطورة
الشركة السعودية للصناعات المتطورة "متطورة"
سوق السعودية

"متطورة" تعتزم شراء أسهم خزينة بحد أقصى 2.5 مليون سهم

خلال 12 شهراً

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة السعودية للصناعات المتطورة "متطورة" اليوم الأربعاء، عن موافقة مجلس الإدارة بالتمرير على توصية لجنة الاستثمار بشراء الشركة لأسهمها بما لا يزيد على 2.5 مليون سهم و5% من أسهم الشركة وذلك خلال 12 شهراً، والاحتفاظ بها كأسهم خزينة.

وقالت "متطورة" في بيان على "تداول السعودية"، إنها سوف تمول عملية الشراء من خلال مواردها المالية والتسهيلات الائتمانية.

وفوض مجلس الإدارة العضو المنتدب صلاحية الشراء بالسعر المناسب، على أن ترفع التوصية للجمعية العامة غير العادية للتصويت.

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وذكرت "متطورة" أنه لا توجد لديها أي أسهم خزينة حالياً.

وسيتم عرض هذه التوصية على الجمعية العامة غير العادية للشركة لأخذ موافقتها وأخذ موافقة الجهات ذات العلاقة وتطبيق الشروط والأنظمة الخاصه بشراء أسهم الخزينة.

ولن يكون للأسهم التي سيتم شراؤها بواسطة الشركة أصوات في جمعيات المساهمين.

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