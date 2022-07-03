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إلغاء الطرح العام الأولي لشركة عبدالله العثيم للاستثمار في السوق السعودية

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عبدالله العثيم للاستثمار
شعار شركة عبدالله العثيم للاستثمار
سوق السعودية

إلغاء الطرح العام الأولي لشركة عبدالله العثيم للاستثمار في السوق السعودية

وسط مخاوف تأثير اضطرابات أسواق الأسهم العالمية على تقييم الطرح

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أعلنت شركة أسواق عبدالله العثيم، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، عن استلامها خطاباً من شركة عبدالله العثيم للاستثمار يفيد بإلغاء الطرح العام الأولي بنسبة 30% من رأسمالها في السوق المالية السعودية الرئيسية.

كان مجلس إدارة شركة أسواق عبدالله العثيم قد وافق في مارس الماضي على بيع كامل حصتها البالغة 13.65% في شركة عبدالله العثيم للاستثمار من خلال الطرح العام في السوق المالية الرئيسية، وحصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية في هذا الشأن.

كانت وكالة "بلومبرغ" قد نقلت عن مصادر لها، أن عائلة العثيم السعودية علقت خططاً لطرح عام أولي لأعمالها في مراكز التسوق، إذ أشارت المصادر إلى مخاوف تأثير اضطرابات أسواق الأسهم العالمية على تقييم الطرح.

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وقالت المصادر إن عائلة العثيم أجلت إدراج شركة عبد الله العثيم للاستثمار، بسبب مخاوف بشأن التقييم والتقلب في الأسهم، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

وأوضحت المصادر أن الشركة كانت تستهدف جمع 400 مليون دولار إلى 500 مليون دولار من الطرح في البورصة السعودية، فيما أشارت المصادر إلى أن خطة الطرح يمكن إحياؤها مجدداً في وقت لاحق.

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