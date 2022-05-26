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العثيم السعودية تعلّق خطة طرح وحدتها لمراكز التسوق

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عبدالله العثيم للاستثمار
عبدالله العثيم للاستثمار
شركات

العثيم السعودية تعلّق خطة طرح وحدتها لمراكز التسوق

مصادر: الشركة كانت تخطط لجمع 500 مليون دولار في الاكتتاب العام

دبي - العربية.نت

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أوقفت عائلة العثيم السعودية خطط طرح عام أولي لأعمالها في مراكز التسوق، إذ أشارت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبرغ"، إلى مخاوف تأثير اضطرابات أسواق الأسهم العالمية على تقييم الطرح.

وقالت المصادر، إن عائلة العثيم أجلت إدراج شركة عبد الله العثيم للاستثمار بسبب مخاوف بشأن التقييم والتقلب في الأسهم، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

وأوضحت المصادر أن الشركة كانت تستهدف جمع 400 مليون دولار إلى 500 مليون دولار من الطرح في البورصة السعودية، فيما أشارت المصادر إلى أن خطة الطرح يمكن إحياؤها مجدداً في وقت لاحق.

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واختارت شركة عبدالله العثيم، بنك الاستثمار جي آي بي كابيتال لتقديم المشورة بشأن الإدراج.

كانت منطقة الشرق الأوسط نقطة مضيئة نادرة لعمليات الإدراج في عام 2022. لكن ارتفاع التضخم، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة، يلقي بثقله على طلب المستثمرين على الاكتتابات العامة الأولية، لاسيما تلك الخاصة بالشركات الموجهة للمستهلكين.

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