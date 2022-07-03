المراكز العربية تقر توزيع 7.5% أرباحاً نقدية عن النصف الثاني

أعلنت شركة المراكز العربية، اليوم الأحد، عن قرار مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2022م والمنتهي في 31 مارس 2022م، بإجمالي 356.25 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح 475 مليون سهم.

وقالت "المراكز العربية" في بيان على "تداول السعودية"، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.75 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7.5%.

مادة اعلانية

ويكون تاريخ الأحقية 5 يوليو 2022، بينما يكون تاريخ التوزيع 26 يوليو 2022.

وكانت شركة المراكز العربية قد أعلنت عن تراجع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 10.87% خلال السنة المالية للشركة المنتهية في 31 مارس 2022، لتسجل 433.8 مليون ريال، مقارنة بأرباح نحو 486.7 مليون ريال في السنة المالية السابقة.