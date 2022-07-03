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"الخليج للتدريب" تسعى للاستحواذ على 51% من "مدارس المنهاج الأهلية"

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الخليج للتدريب
الخليج للتدريب
سوق السعودية

"الخليج للتدريب" تسعى للاستحواذ على 51% من "مدارس المنهاج الأهلية"

عينت مكتب كواليتي آند تايم لخدمات الأعمال مستشاراً مالياً

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم "الخليج للتدريب"، اليوم الأحد، عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع ملاك شركة مدارس المنهاج الأهلية بمدينة الرياض للاستحواذ المحتمل على نسبة 51% من حصص ملكية شركة مدارس المنهاج الأهلية، وذلك عند التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.

وقالت "الخليج للتدريب" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن العمل بهذه المذكرة يبدأ من تاريخ توقيعها ولمدة 120 يوماً، قابلة للتجديد التلقائي لمدة أخرى.

وأضافت شركة الخليج للتدريب والتعليم أنها عينت مكتب كواليتي آند تايم لخدمات الأعمال مستشارا مالياً لهذه الصفقة.

وسيتم تحديد الأثر المالي بعد الانتهاء من التقييم النهائي، ولا يوجد أطراف ذات علاقة.

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