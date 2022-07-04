"ساب" يوصي بتوزيع 5.5% أرباحاً نقدية عن النصف الأول

أعلن البنك السعودي البريطاني "ساب" عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح النقدية للمساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2022، بإجمالي 1.13 مليار ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح نحو 2.05 مليار سهم.

وقال بنك "ساب" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.55 ريال بعد خصم الزكاة للمساهمين السعوديين، وذلك بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5.5%.

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وتكون أحقية الأرباح الموزعة عن النصف الأول لمساهمي البنك المالكين للأسهم يوم الاستحقاق وهو يوم الأربعاء 13 يوليو 2022 والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ويكون تاريخ التوزيع الأربعاء 27 يوليو 2022.

كانت أرباح البنك السعودي البريطاني "ساب" قد نمت بنسبة 3.5%، في الربع الأول من 2022، إلى 1.004 مليار ريال، مقابل 970 مليون ريال، في الربع الأول من 2021.