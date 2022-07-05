صندوق جدوى ريت السعودية يبيع مدرسة "روض الجنان" بـ 27 مليون ريال

أعلنت شركة جدوى للاستثمار بصفتها مديراً لصندوق جدوى ريت السعودية عن قيامها ببيع عقار مدرسة روض الجنان الواقع بمدينة الرياض في حي النخيل، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على خطة بيع العقار والحصول على عوائده الاستثمارية وتوقيع عقد البيع والشراء مع الأطراف المعنية.

وقالت جدوى للاستثمار في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إنه تم بيع العقار بسعر 27 مليون ريال، مما نتج عنه عائد رأس مالي على القيمة الدفترية يبلغ 12%.

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وأضافت أن الصندوق استحوذ على العقار في يناير عام 2019 وتحصل من خلاله على صافي عائد إيجاري سنوي بلغ 10% طوال هذه المدة.

وأوضحت أن عملية البيع توفر مرونة عالية للصندوق ومركزه المالي حيث أنه من الممكن استعمال متحصلات البيع للعديد من الخيارات، منها على سبيل المثال استعمالها في القيام بتحسين ورفع جودة أصول الصندوق الحالية مما يرفع عوائدها، أو استعمالها في القيام باستحواذات أخرى لأصول عقارية مدرة للدخل ذات جودة عالية، أواستعمال المتحصلات بالتسديد الجزئي للتسهيلات البنكية القائمة مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية للصندوق.

وأكدت جدوى للاستثمار بأنه لا يوجد أي طرف ذو علاقة في هذه العملية.

وتوقعت أن يكون الأثر إيجابياً على نتائج الصندوق حيث سيتم إدراج الأثر المالي لعملية البيع ضمن القوائم المالية للشركة للنصف الثاني لهذا العام 2022.