"الخليج للتدريب" تستحوذ على 60% من مدارس الفيصلية الأهلية بـ60 مليون ريال

أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم عن توقيع اتفاقية البيع والشراء فيما يخص الاستحواذ على نسبة 60% من حصص ملكية شركة مدارس الفيصلية الأهلية مساء اليوم الثلاثاء.

وقالت الخليج للتدريب والتعليم، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن القيمة الإجمالية لهذه الصفقة تبلغ 60 مليون ريال تمثل 60% فقط من إجمالي قيمة الصفقة.

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وأضافت أن اتفاقية البيع والشراء مع ملاك شركة مدارس الفيصلية الأهلية تخضع لعدد من الشروط، بما في ذلك، ودون حصر، الحصول على موافقة الجهات الحكومية المختصة بما فيها هيئة المنافسة ووزارة التعليم، وإنهاء البائعين لبعض الإجراءات القانونية المتعلقة باستكمال التراخيص والتصاريح النظامية.

وأوضحت أن الاتفاقية تنص على أن يتم سداد قيمة الصفقة عبر سداد 30 مليون ريال عند التوقيع على قرار الشركاء بدخول شريك جديد وبتحول الكيان القانوني للشركة أمام كاتب العدل وتوثيقه بشكل نظامي لنقل ملكية الحصص المباعة لشركة الخليج للتدريب والتعليم.

وسداد 30 مليون ريال عند استلام السجل التجاري الجديد للشركة بعد إثبات اسم شركة الخليج للتدريب والتعليم في عقد التأسيس والسجل التجاري.

وأشارت إلى عدم وجود أطراف ذات علاقة في الاتفاقية، موضحة أن شركة كواليتي آند تايم لخدمات الأعمال هي المستشار المالي لهذه الصفقة.

كانت شركة الخليج للتدريب والتعليم، قد أعلنت عن تمديد مذكرة التفاهم الغير ملزمة والموقعة مع ملاك شركة مدارس الفيصلية الأهلية المحدودة والمعلن عنها في 20 أكتوبر 2020، وذلك للاستحواذ على نسبة 60% من حصص ملكية شركة مدارس الفيصلية الأهلية بمدينة جدة مشروطة باستكمال أعمال الفحص النافي للجهالة القانوني وتوقيع اتفاقية البيع والشراء.