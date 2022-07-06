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"فولكسفاغن" تعتزم إغلاق أحد موقعيها للإنتاج في روسيا

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شركة فولكسفاغن
شركات

"فولكسفاغن" تعتزم إغلاق أحد موقعيها للإنتاج في روسيا

بعد أن علّقت الإنتاج في كالوجا ونيجني نوفجورود وسط العقوبات على موسكو

موسكو - رويترز

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قالت نقابة عمالية نقلا عن رسالة من "فولكسفاغن"، إن الشركة الألمانية لصناعة السيارات، ستغلق أحد موقعيها للإنتاج في روسيا، حيث تقوم بتجميع سيارات بموجب عقد مع مجموعة جاز الروسية.

وكانت "فولكسفاغن"، أعلنت في مارس الماضي، تعليق الإنتاج في موقعيها في كالوجا ونيجني نوفجورود حتى إشعار آخر وسط عقوبات غربية.

وقالت وقتها إنها ستوقف صادرات المركبات إلى روسيا بأثر فوري.

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ونقلا عن إعلان من "فولكسفاغن" إلى العاملين بالمصنع الثلاثاء، ذكرت نقابة عمالية لـ"رويترز"، إن الشركة ستغلق عملياتها في نيجني نوفجورود حيث تقوم بتجميع بعض الطرز في المنشأة المملوكة لمجموعة جاز.

وامتنعت "فولكسفاغن" عن التعقيب على قرار وقف الإنتاج، لكنها قالت إنها ستغلق مكتبها في نيجني نوفجورود من الخامس من يوليو، مشيرة إلى "مستوى مرتفع للشكوك وعدم القدرة على التكهن بالاستئناف المحتمل للإنتاج".

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