شركات
"جي إف إتش المالية" تشتري 5.12 مليون سهم من أسهمها
بعد حصولها للمرة الثانية على موافقة "المركزي" البحريني لتمديد فترة الشراء
أعلنت مجموعة "جي إف إتش المالية"، شراء ما يعادل 5.12 مليون سهم من أسهمها (أسهم خزينة).
وأوضحت المجموعة في بيان أن أسهم الخزينة لديها ارتفعت من 354.7 مليون سهم إلى 359.9 مليون سهم، ما يعادل 9.39% من الأسهم الصادرة، وذلك حتى تاريخ 6 يوليو 2022.
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وكانت "جي إف إتش"، حصلت للمرة الثانية على موافقة بنك البحرين المركزي لتمديد فترة شراء أسهمها، اعتباراً من تاريخ 18 مايو 2022، وذلك بعد حصولها على الموافقة الأولى في 17 يناير الماضي.
يشار إلى أن الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 14 أكتوبر 2021، وافقت على إعادة شراء أسهم المجموعة (أسهم الخزينة) بحد أقصى 10% من إجمالي الأسهم الصادرة للمجموعة.
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