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بعد خروجها من روسيا.. مبيعات "رينو" تتراجع 30% خلال النصف الأول

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شركة رينو للسيارات
شركة رينو للسيارات
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بعد خروجها من روسيا.. مبيعات "رينو" تتراجع 30% خلال النصف الأول

إلى ما يزيد قليلاً على مليون سيارة

باريس - رويترز

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سجلت شركة "رينو" الفرنسية لصناعة السيارات، اليوم الثلاثاء، انخفاضا في مبيعات سياراتها في النصف الأول من عام 2022 بعد إغلاق أنشطتها في روسيا، ثاني أكبر أسواقها، في أعقاب غزو أوكرانيا.

وقالت المجموعة، إن مبيعاتها في جميع أنحاء العالم تراجعت بنسبة 29.7% مقارنة بالعام الماضي إلى ما يزيد قليلا على مليون سيارة.

وباستثناء أنشطة أفتوفاز ورينو روسيا، انخفض عدد الوحدات المبيعة بنسبة 12% على أساس سنوي.

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وأغلقت "رينو"، التي تصنع طرازات شهيرة مثل داتشيا داستر ورينو كليو، أنشطتها في روسيا في خضم الصراع في أوكرانيا، وقالت إنها ستبيع رينو روسيا وحصة تبلغ 67.69% في أفتوفاز.

وفي مايو، قالت رينو إنها ستبيع أفتوفاز، أكبر شركة لتصنيع السيارات في روسيا ومالكة علامة لادا التجارية، إلى معهد علوم روسي، مقابل روبل واحد فقط وفقا لتقارير صحافية مع خيار لإعادة شرائها مدته ست سنوات.

وبعيدا عن تأثير الخروج من روسيا، أرجعت المجموعة الفرنسية تراجع مبيعاتها إلى "أزمة أشباه الموصلات".

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