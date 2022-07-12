.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

شركة كويتية ترفع حصتها في "جي إف إتش" إلى 8%

  • الخط
اقتصاد الكويت

شركة كويتية ترفع حصتها في "جي إف إتش" إلى 8%

"الرغد والمنار العقارية" تعد أحد أكبر المساهمين في "المجموعة"

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

رفعت شركة "الرغد والمنار العقارية" الكويتية، وهي أحد أكبر المساهمين في مجموعة "جي إف إتش" GFH، ملكيتها في المجموعة خلال الشهر الماضي من 6.8% إلى 8%، بحسب إعلان GFH على موقع سوق دبي.

وتمت عملية رفع الحصة عن طريق البيع والشراء في السوق بشكل مباشر في الفترة بين الأول من يونيو و30 منه.

يشار إلى أن الملاك الرئيسيين للمجموعة هم مجموعة "المتكاملة" المالية في أبوظبي بحصة 13%، وصندوق Keypoint البحريني بنحو 7.7%، بالإضافة إلى شركة "الرغد والمنار الكويتية" بحصة 8%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تطهير الموصل من آخر آثار داعش تطهير الموصل من آخر آثار داعش
اكتشف المزيد