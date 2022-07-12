اقتصاد الكويت
شركة كويتية ترفع حصتها في "جي إف إتش" إلى 8%
"الرغد والمنار العقارية" تعد أحد أكبر المساهمين في "المجموعة"
رفعت شركة "الرغد والمنار العقارية" الكويتية، وهي أحد أكبر المساهمين في مجموعة "جي إف إتش" GFH، ملكيتها في المجموعة خلال الشهر الماضي من 6.8% إلى 8%، بحسب إعلان GFH على موقع سوق دبي.
وتمت عملية رفع الحصة عن طريق البيع والشراء في السوق بشكل مباشر في الفترة بين الأول من يونيو و30 منه.
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يشار إلى أن الملاك الرئيسيين للمجموعة هم مجموعة "المتكاملة" المالية في أبوظبي بحصة 13%، وصندوق Keypoint البحريني بنحو 7.7%، بالإضافة إلى شركة "الرغد والمنار الكويتية" بحصة 8%.
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