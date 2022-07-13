تعيين متعب الشهراني رئيساً لشركة "كيان السعودية"

أعلنت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات "كيان السعودية"، اليوم الأربعاء، عن قرار مجلس إدارتها بتعيين متعب بن زيد الشهراني رئيساً للشركة خلفاً لعمر بن علي الرحيلي المنتقل إلى منصب آخر في قطاع التصنيع بشركة "سابك".

وقالت "كيان السعودية" في بيان على "تداول السعودية"، إن التعيين جاء بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات، وسيكون التعيين اعتباراً من تاريخ 24 يوليو 2022.

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وأضافت "كيان السعودية"، أن المهندس متعب بن زيد الشهراني حاصل على درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال ودرجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ويتمتع بخبرة متنوعة في قطاع الصناعة والبتروكيماويات.

وأوضحت أنه تولى العديد من المناصب القيادية في شركة "سابك"، كان آخرها رئيس الشركة السعودية للميثانول "الرازي"، وذلك ضمن خبرته الممتدة لأكثر من 17عاماً.