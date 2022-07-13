"كيمانول" تحصل على تمويل مرابحة بـ695 مليون ريال

أعلنت شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول" عن توقيع اتفاقيتي تمويل مرابحة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي ومصرف الإنماء.

وقالت "كيمانول" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن قيمة الاتفاقية الأولى تبلغ 455 مليون ريال وتتعلق بسداد جميع القروض القائمة وبشروط سداد مناسبة وتكاليف تمويل أقل، بينما تبلغ اتفاقية المرابحة الثانية 240 مليون ريال وتتعلق بمشروع توسعة مصنع الميثانول.

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وأضافت أنه سينتج عن الاتفاقية الأولى تخفيض للتكاليف المالية السنوية وتحسين التدفقات النقدية مما يعزز الوضع المالي للشركة ويدعم أهدافها الاسترتيجية.

وأوضحت أن الاتفاقية الثانية ستساهم بإنجاز مشروع توسعة مصنع الميثانول والذي يعتبر الركيزة الأساسية لمشاريع الشركة المستقبلية المعلن عنها مسبقاً بتاريخ 2 مارس 2020، كما أن هذا المشروع سيؤدي بشكلٍ أساسي إلى استدامة الربحية وخفض تكاليف الإنتاج لجميع منتجات الشركة.

وأشارت إلى أن مدة التمويل 8 سنوات ونصف تنتهي في ديسمبر 2030، وقدمت ضمانات مقابل التمويل هي سندات لأمر.

وقالت "كيمانول" إن الهدف من الحصول على التمويل البالغ 455 مليون ريال هو دعم المركز المالي للشركة وسداد جميع القروض القائمة لتخفيض التكاليف المالية، حيث أنه قد تم الحصول على هذا التمويل بتكلفة وشروط تنافسية، ومن المتوقع أن يكون هناك أثراً مالياً إيجابياً على الشركة من خلال انخفاض التكاليف المالية بشكل كبير مقارنة مع القروض السابقة.