البنك الأهلي المتحد البحريني يحصل على تمويل مرابحة بـ1.1 مليار دولار

قال البنك الأهلي المتحد، اليوم الأحد، إنه أتم صفقة وصفها "بغير المسبوقة" للحصول على تمويل مرابحة قيمته 1.1 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات.

وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية إن بنك (إتش.إس.بي.سي) لعب دور المنسق الحصري ووكيل الاستثمار والمنظم الرئيسي الأول للصفقة إلى جانب بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول وبنك الخليج الدولي.

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وشملت قائمة منظمي الصفقة أيضا، بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الدولي وبنك (إم.يو.أف.جي) وسوسيتيه جنرال والبنك السعودي البريطاني (ساب) وبنك وربة بصفة منظمين رئيسيين مفوضين.

كما لعب كل من (إتش.إس.بي.سي) وبنك أبوظبي الأول دور المنسقين المشتركين للاستدامة في الصفقة.

وأشار البيان إلى أنه "تم تنظيم هذه التسهيلات وتصنيفها كتمويل مستدام بنظام إسلامي مزدوج، لتكون بذلك الصفقة الأولى من نوعها في القطاع المالي حول العالم".

وتنقسم التسهيلات في هذه الصفقة إلى شريحتين، إحداهما تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية المنصوص عليها من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، بينما تمثل الشريحة الأخرى الهيكل التقليدي لتمويل السلع بنظام المرابحة.

وتم ربط معدلات الأرباح في هذه التسهيلات بثلاثة مؤشرات أداء رئيسية متعلقة بالتمويل الأخضر وتمويل السكن الاجتماعي وتكامل الحوكمة وفق نظام الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.