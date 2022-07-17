مصرف الإنماء يوزع 4.5% أرباحاً نقدية عن النصف الأول

قرر مجلس إدارة مصرف الإنماء توزيع أرباح نقدية على مساهمي المصرف عن النصف الأول من العام 2022، بإجمالي نحو 896.12 مليون ريال لعدد نحو 1.991 مليار سهم.

وقال مصرف الإنماء في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.45 ريال بعد خصم الزكاة بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 4.5%.

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وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد الموافق 31 يوليو 2022 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ويكون تاريخ التوزيع 14 أغسطس 2022.