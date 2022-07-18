"نبع الصحة" تبدأ طرح 20% من أسهمها في "نمو".. 8 أغسطس

أعلنت مجموعة الدخيل المالية عن نشرة الإصدار الخاصة بطرح أسهم شركة نبع الصحة للخدمات الطبية للاكتتاب العام وإدراجها في السوق الموازية "نمو".

وقالت مجموعة الدخيل المالية، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن شركة "نبع الصحة" تعتزم طرح 1.4 مليون سهم عادي تمثل 20% من أسهمها وإدراج أسهم الشركة في السوق الموازية.

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وأضافت أنه سيتم تحديد سعر الطرح النهائي قبل بداية فترة الطرح التي ستبدأ من يوم الاثنين 8 أغسطس 2022، وتنتهي يوم الأحد 14 أغسطس 2022. ويقتصر الاكتتاب على المستثمرين المؤهلين.

ويبلغ رأس مال شركة "نبع الصحة" 70 مليون ريال موزعاً على 7 ملايين سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم. وبلغت أرباحها نحو 25.83 مليون ريال في 2021.