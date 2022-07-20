ارتفاع الأرباح الفصلية لـ NBK بنسبة 59% إلى 121 مليون دينار 

قفزت أرباح بنك الكويت الوطني "NBK" بنسبة 59% في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتصل إلى 121 مليون دينار.

وفاقت الأرباح الفصلية متوسط توقعات المحللين البالغ 104 ملايين دينار.

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وقد عزا البنك القفزة في الأرباح بشكل أساسي إلى انخفاض مخصص خسائر الائتمان وخسائر انخفاض القيمة وارتفاع صافي إيرادات التشغيل.