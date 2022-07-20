بنوك الكويت
ارتفاع الأرباح الفصلية لـ NBK بنسبة 59% إلى 121 مليون دينار
كانت توقعات المحللين ترجح تسجيل أرباح بـ104 ملايين دينار في الربع الثاني
قفزت أرباح بنك الكويت الوطني "NBK" بنسبة 59% في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتصل إلى 121 مليون دينار.
وفاقت الأرباح الفصلية متوسط توقعات المحللين البالغ 104 ملايين دينار.
مادة اعلانية
وقد عزا البنك القفزة في الأرباح بشكل أساسي إلى انخفاض مخصص خسائر الائتمان وخسائر انخفاض القيمة وارتفاع صافي إيرادات التشغيل.
اقرأ أيضاً
-
صناعات الكويتية تحصل على موافقة لإصدار سندات بـ162.5 مليون دولارأعلنت مجموعة الصناعات الوطنية الكويتية القابضة، اليوم الأربعاء، أنها حصلت على موافقة هيئة أسواق المال على ما ورد في نشرة الاكتتاب الخاص لإصدار سندات ... أسواق المال
-
التفاؤل بنتائج الربع الثاني وصفقة "بيتك" والأهلي المتحد يصعدان بالبورصة الكويتيةمؤشر السوق الأول أغلق مرتفعا 1.35% أسواق المال
-
أكبر منتج مستقل للنفط في أميركا: الطاقة الفائضة في "أوبك" محدودةمحذراً من نقص المعروض النفطي وتقلب الأسعار غداء عمل
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية