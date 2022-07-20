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ارتفاع الأرباح الفصلية لـ NBK بنسبة 59% إلى 121 مليون دينار 

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بنوك الكويت

ارتفاع الأرباح الفصلية لـ NBK بنسبة 59% إلى 121 مليون دينار

كانت توقعات المحللين ترجح تسجيل أرباح بـ104 ملايين دينار في الربع الثاني

دبي - العربية.نت

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قفزت أرباح بنك الكويت الوطني "NBK" بنسبة 59% في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتصل إلى 121 مليون دينار.

وفاقت الأرباح الفصلية متوسط توقعات المحللين البالغ 104 ملايين دينار.

وقد عزا البنك القفزة في الأرباح بشكل أساسي إلى انخفاض مخصص خسائر الائتمان وخسائر انخفاض القيمة وارتفاع صافي إيرادات التشغيل.

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