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تحديد سعر طرح سهم "نت وركرس" في "نمو" بـ 71 ريالا

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نت وركرس السعودية للخدمات
شعار شركة نت وركرس السعودية للخدمات
سوق السعودية

تحديد سعر طرح سهم "نت وركرس" في "نمو" بـ 71 ريالا

فترة الطرح ستبدأ من يوم الأحد 24 يوليو

دبي - العربية.نت

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أعلنت مجموعة الدخيل المالية بصفتها المستشار المالي للطرح العام الأولي لشركة نت وركرس السعودية للخدمات في السوق الموازية "نمو" عن تحديد سعر الطرح لأسهم الشركة بـ 71 ريالا للسهم الواحد.

وقالت مجموعة الدخيل المالية في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن فترة الطرح ستبدأ من يوم الأحد 24 يوليو 2022، وتنتهي يوم الخميس 28 يوليو 2022.

كانت هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت على طلب شركة نت وركرس السعودية للخدمات تسجيل أسهمها وطرح 1.5 مليون سهم تمثل 25% من أسهمها في السوق الموازية "نمو".

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وقالت الهيئة في بيان، إن الطرح سيقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف تنشر نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.

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