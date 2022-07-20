"أكاديمية التعلم" توصي بتوزيع 30% أرباحاً نقدية عن النصف الأول

أعلنت شركة أكاديمية التعلم عن توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2022، بإجمالي نحو 9 ملايين ريال لعدد 6 ملايين سهم.

وقالت أكاديمية التعلم في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن حصة السهم من التوزيع 1.5 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 30%.

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وأضافت أن التوصية جاءت بعد الإطلاع على نتائج الشركة الداخلية للنصف الأول لعام 2022.

وتكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي سيعلن عن موعد انعقادها لاحقاً. بعد الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.

ويكون تاريخ التوزيع بعد 12 يوم عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.

وفي بيان منفصل، أعلنت شركة أكاديمية التعلم أن مجلس الإدارة أوصى بسياسة لتوزيعات الأرباح للأعوام 2022 و2023و 2024م وسوف يتم عرضها خلال اجتماع الجمعية العمومية القادم لاعتمادها، والذي سيتم الإعلان عن موعده لاحقاً، وتستهدف السياسة إلى الحفاظ على حد أدنى من التوزيعات للسهم الواحد على أساس 3 ريالات للسهم.

وتنص سياسة توزيع الأرباح على أن شركة أكاديمية التعلم تستهدف توزيع 1.5 ريال للسهم عن كل نصف سنة، وذلك لفترة الثلاثة أعوام 2022 و2023 و2024م، علماً أن سياسة توزيعات الأرباح ستكون قابلة للتغير بناء على أية تغييرات جوهرية في استراتيجية الشركة أو التقلبات الحادة في الأسعار أو أية التزامات قد تنشأ على الشركة مستقبلاً.