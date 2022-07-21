المملكة القابضة تستثمر أكثر من مليار ريال في "أم آند جي بي إل سي"

أعلنت شركة المملكة القابضة عن استثمارها نحو 1.009 مليار ريال ما يعادل نحو 224.4 مليون جنيه إسترليني في شركة "أم آند جي بي إل سي" (M&G PLC) إحدى أكبر شركات التأمين وإدارة الأصول في أوروبا.

وقالت المملكة القابضة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن هذا الاستثمار يتماشى مع استراتيجية شركة المملكة القابضة الاستثمارية المتمثلة في الاستثمار في الشركات الرائدة في الأسواق العالمية، ويزيد من تنويع شركة المملكة القابضة في قطاعات جديدة وواعدة.

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وأوضحت أن شركة "أم آند جي بي إل سي" تأسست في عام 1848 في المملكة المتحدة، وهي إحدى أكبر شركات الادخار وإدارة الأصول في أوروبا بأكثر من 370 مليار دولار في إدارة الأصول وتخدم أكثر من 5 ملايين عميل في 28 سوقاً عالمياً.

وشركة المملكة القابضة هي شركة استثمارية عالمية بأصول تزيد على 50 مليار ريال سعودي مستثمرة في 18 قطاعاً.