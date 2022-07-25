"كرتونة" المصرية تجمع 12 مليون دولار في جولة تمويل

أعلنت شركة كرتونة التي توفر منصة إلكترونية للربط بين تجار التجزئة وتجار الجملة في مصر أنها جمعت 12 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة A أغلقت هذا الشهر، وذلك بعدما جمعت 4.5 مليون دولار في جولة سابقة أغلقت في 2020.

وقال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة محمود طلعت لرويترز إن الشركة ستستخدم التمويل في توسيع أعمالها في مصر وزيادة خدمات وتقنيات ومنتجات المنصة واستحداث قطاعات جديدة.

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وأضاف أن الشركة تستهدف زيادة حجم أعمالها من ملياري جنيه مصري حاليا إلى عشرة مليارات جنيه بحلول 2024، كما تستهدف بدء تحقيق أرباح في نفس العام.

وأوضح طلعت أن عدد العملاء حاليا يبلغ 60 ألف تاجر تجزئة و1500 مورد في تسع محافظات مصرية، مع استهداف تغطية باقي محافظات الجمهورية بنهاية 2023.

وقال إن المستثمر الرئيسي في الجولة هو شركة رأس المال المخاطر سيليكون بادية وفاينانس إن موشن وصندوق ساني سايد فنتشرز بالإضافة إلى مستثمرين حاليين في الشركة هما جلوبال فنتشرز وكيبيل فنتشرز.