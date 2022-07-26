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أرباح أسمنت اليمامة ترتفع 16.7% إلى 90.7 مليون ريال في الربع الثاني

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أسمنت اليمامة
أسمنت اليمامة
سوق السعودية

أرباح أسمنت اليمامة ترتفع 16.7% إلى 90.7 مليون ريال في الربع الثاني

نتيجة ارتفاع كمية المبيعات والإيرادات الأخرى

دبي - العربية.نت

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ارتفع صافي أرباح شركة أسمنت اليمامة بنسبة 16.75% في الربع الثاني من 2022، ليصل إلى نحو 90.7 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 77.7 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح للربع الثاني من العام الحالي، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع كمية المبيعات، وارتفاع الإيرادات الأخرى.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح أسمنت اليمامة بنسبة 206.24% في الربع الثاني من 2022، مقابل صافي ربح نحو 29.6 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

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ارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 3.3% إلى 209.29 مليون ريال في الربع الثاني من 2022، مقارنة بنحو 202.58 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

وتراجع صافي أرباح أسمنت اليمامة بنسبة 9.23% في النصف الأول من 2022، إلى نحو 120.3 مليون ريال، مقابل 132.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2021.

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