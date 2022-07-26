أرباح أسمنت ينبع ترتفع 14.8% إلى 48 مليون ريال بالربع الثاني

ارتفع صافي أرباح شركة أسمنت ينبع بنسبة 14.85% في الربع الثاني من 2022، إلى نحو 48.04 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 41.83 مليون ريال أرباحها في الربع المماثل من 2021.

وقالت أسمنت ينبع في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الثاني من العام الحالي، على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض تكلفة المبيعات نتيجة زيادة كمية إنتاج الكلنكر على الرغم من انخفاض كمية وقيمة مبيعات الأسمنت.

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وعلى أساس ربعي ارتفعت أرباح أسمنت ينبع بنسبة 23.4% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بأرباح نحو 38.9 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، تراجعت أرباح أسمنت ينبع بنسبة 24.5% إلى نحو 86.97 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 115.23 مليون ريال أرباحها في النصف الأول من 2021.