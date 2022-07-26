بنوك
تراجع أرباح بنك UBS بنسبة 5% إلى 2.1 مليار دولار في الربع الثاني
جاءت أقل من متوسط التوقعات
جاءت الأرباح الصافية لبنك UBS السويسري، دون متوسط توقعات المحللين للربع الثاني من العام الجاري، لتبلغ 2.1 مليار دولار بنمو نسبته 5% مقارنة مع الفصل المماثل من العام الماضي.
علما أن التوقعات كانت تشير إلى بلوغ الأرباح 2.4 مليار دولار.
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وقد تأثرت نتائج الربع الثاني بانخفاض الإيرادات من أعمال إدارة الثروات الرئيسية وتخارج الأموال من قسم إدارة الأصول، إلى جانب أداء دون التوقعات للخدمات المصرفية الاستثمارية.
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