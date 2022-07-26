تراجع أرباح بنك UBS بنسبة 5% إلى 2.1 مليار دولار في الربع الثاني

جاءت الأرباح الصافية لبنك UBS السويسري، دون متوسط توقعات المحللين للربع الثاني من العام الجاري، لتبلغ 2.1 مليار دولار بنمو نسبته 5% مقارنة مع الفصل المماثل من العام الماضي.

علما أن التوقعات كانت تشير إلى بلوغ الأرباح 2.4 مليار دولار.

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وقد تأثرت نتائج الربع الثاني بانخفاض الإيرادات من أعمال إدارة الثروات الرئيسية وتخارج الأموال من قسم إدارة الأصول، إلى جانب أداء دون التوقعات للخدمات المصرفية الاستثمارية.