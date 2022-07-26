3 عوامل ترتفع بأرباح "سبكيم" 52% لـ 1.26 مليار ريال بالربع الثاني
وأرباحها تقفز 88.7% إلى 2.3 مليار ريال في النصف الأول
ارتفع صافي أرباح شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" بنسبة 52.2% في الربع الثاني من 2022، إلى نحو 1.26 مليار ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 829.9 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.
وقالت "سبكيم" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن زيادة الأرباح في الربع الثاني من 2022، على أساس سنوي، تعود إلى ارتفاع الإيرادات نتيجة ارتفاع أسعار البيع لمعظم المنتجات مما ساهم في ارتفاع إجمالي الربح.
وأضافت أنه يعود كذلك إلى انخفاض تكاليف التمويل نتيجة خفض القروض مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، بالإضافة إلى ارتفاع حصة الأرباح من الاستثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة.
وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "سبكيم" بنسبة 17.08% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 1.08 مليار ريال في الربع الأول من 2022.
وقفزت أرباح "سبكيم" بنسبة 88.67% في النصف الأول من 2022، إلى نحو 2.34 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 1.24 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2021.
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