أرباح "أريد الكويتية" ترتفع 107% في الربع الثاني
نمو الأرباح جاء بفضل تحسن الإيرادات التشغيلية وتعظيم كفاءة التكاليف
أعلنت شركة أريد للاتصالات المتنقلة الكويتية، اليوم الأربعاء، أنها حققت ربحا صافيا بلغت قيمته 12.37 مليون دينار (40.27 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع 5.98 مليون دينار قبل عام بزيادة نسبتها 107%.
وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت، إن هذه الزيادة في الأرباح ترجع إلى "جهود الإدارة في تحسين الإيرادات التشغيلية والتركيز المستمر على تعظيم كفاءة التكاليف".
وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 199% في النصف الأول من العام الحالي إلى 20.8 مليون دينار، قياسا على 6.9 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام السابق.
وارتفعت إيرادات الشركة في النصف الأول من العام إلى 306.08 مليون دينار، قياسا على 294.68 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام السابق بنمو 4%.
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