أرباح البنك السعودي الفرنسي ترتفع 8.7% إلى 837 مليون ريال بالربع الثاني

ارتفع صافي أرباح البنك السعودي الفرنسي بنسبة 8.7% في الربع الثاني من 2022، إلى نحو 837 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بأرباح نحو 770 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

وقال البنك السعودي الفرنسي في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن ارتفع صافي الدخل في الربع الثاني من 2022، على أساس سنوي، سببه الرئيسي هو ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 8.1% على أساس سنوي إلى نحو 1.9 مليار ريال، ويعود بشكل أساسي إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، دخل المتاجرة ودخل الصرف الأجنبي والذي قابله انخفاض جزئي في صافي دخل الأتعاب والعمولات، بالإضافة إلى أرباح استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة.

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فيما تراجع صافي أرباح البنك السعودي الفرنسي بنسبة 4.34% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بصافي ربح 875 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وارتفع صافي أرباح البنك السعودي الفرنسي بنسبة 10.5% خلال النصف الأول من 2022، إلى نحو 1.71 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 1.55 مليار ريال في النصف الأول من 2021.