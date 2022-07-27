أرباح "تبريد" ترتفع 4% إلى 152 مليون درهم لتفوق التوقعات

ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة تبريد الإماراتية، بنسبة 4% لتصل إلى نحو 152 مليون درهم.

وجاءت النتائج أعلى من توقعات المحللين البالغة 111 مليون درهم.

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كما ارتفعت أرباح الشركة على مدار الأشهر الـ6 الأولى من هذا العام، بنحو 4% لتصل إلى 240 مليون درهم.

وأوضحت الشركة أن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية يعود إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وارتفاع إيرادات التمويل إلى 3.5 مليون درهم قياسا بـ1.2 مليون درهم للفترة المماثلة عام 2021.

وأعلنت "تبريد" عن موافقة مجلس الإدراة لرفع نسبة ملكية الأجانب في أسهم الشركة إلى الحد الأعلى البالغ 100%، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات.