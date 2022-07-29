.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أرباح "ألفا ظبي" تلامس 8 مليارات درهم خلال النصف الأول

  • الخط
ألفا ظبي القابضة تصبح الشركة الأم للدار
ألفا ظبي القابضة
سوق أبوظبي

أرباح "ألفا ظبي" تلامس 8 مليارات درهم خلال النصف الأول

إيراداتها من الاستثمارات الخارجية وصلت إلى 2.1 مليار درهم

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة، عن نتائجها المالية للنصف الأول للعام الجاري، عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022، حيث بلغ صافي الأرباح 7.9 مليار درهم، بزيادة كبيرة مقارنة بنحو 1.7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان، أن الإيرادات بلغت 17.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2022، مقابل نحو 5.5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2021.

وبلغت الإيرادات من الاستثمارات الخارجية للشركة 2.1 مليار درهم حتى 30 يونيو من العام 2022، بزيادة بنسبة 514% على أساس سنوي.

"أدنوك" تشتري حصة 50% في "توتال إنرجيز" المصرية مقابل 200 مليون دولار شركات أدنوك "أدنوك" تشتري حصة 50% في "توتال إنرجيز" المصرية مقابل 200 مليون دولار

وقامت "ألفا ظبي" بزيادة حصتها في شركة الدار العقارية في أبريل من العام الحالي، مما عزز من مكانتها كمساهم استراتيجي طويل الأجل.

ونتيجة لذلك، تمكنت "ألفا ظبي" من حصولها على تمثيل الأغلبية في مجلس إدارة "الدار"، مما أدى إلى تحولها إلى الشركة الأم.

وبالتالي، فإن البيانات المالية لشركة ألفا ظبي، تتضمن النتائج والمركز المالي لشركة الدار كشركة تابعة لها من تاريخ الاستحواذ.

وقد أدى هذا الاندماج إلى تحويل الوضع المالي لشركة ألفا ظبي وإضافة إمكانات أخرى هائلة وفرص نمو كبيرة ترسيخاً لمكانتها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ألفا ظبي القابضة، المهندس حمد سالم محمد العامري، إن "النتائج المالية القياسية التي حققتها الشركة، تعكس المرونة والبيئة الاستثمارية المتنوعة التي تتمتع بها".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ليسوا بحاجة للغاز أو النفط الروسي.. كيف يعيش شعب فنلندا؟ ليسوا بحاجة للغاز أو النفط الروسي.. كيف يعيش شعب فنلندا؟
اكتشف المزيد