أرباح "ألفا ظبي" تلامس 8 مليارات درهم خلال النصف الأول

أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة، عن نتائجها المالية للنصف الأول للعام الجاري، عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022، حيث بلغ صافي الأرباح 7.9 مليار درهم، بزيادة كبيرة مقارنة بنحو 1.7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان، أن الإيرادات بلغت 17.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2022، مقابل نحو 5.5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2021.

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وبلغت الإيرادات من الاستثمارات الخارجية للشركة 2.1 مليار درهم حتى 30 يونيو من العام 2022، بزيادة بنسبة 514% على أساس سنوي.

وقامت "ألفا ظبي" بزيادة حصتها في شركة الدار العقارية في أبريل من العام الحالي، مما عزز من مكانتها كمساهم استراتيجي طويل الأجل.

ونتيجة لذلك، تمكنت "ألفا ظبي" من حصولها على تمثيل الأغلبية في مجلس إدارة "الدار"، مما أدى إلى تحولها إلى الشركة الأم.

وبالتالي، فإن البيانات المالية لشركة ألفا ظبي، تتضمن النتائج والمركز المالي لشركة الدار كشركة تابعة لها من تاريخ الاستحواذ.

وقد أدى هذا الاندماج إلى تحويل الوضع المالي لشركة ألفا ظبي وإضافة إمكانات أخرى هائلة وفرص نمو كبيرة ترسيخاً لمكانتها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ألفا ظبي القابضة، المهندس حمد سالم محمد العامري، إن "النتائج المالية القياسية التي حققتها الشركة، تعكس المرونة والبيئة الاستثمارية المتنوعة التي تتمتع بها".