سوق دبي
أرباح شركة سوق دبي تقفز 134% في الربع الثاني إلى 36 مليون درهم
تضاعف عدد المستثمرين الجدد 38 مرة خلال النصف الأول إلى 70.4 ألف مستثمر
نمت الأرباح الصافية لشركة سوق دبي المالي 134% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي إلى قرابة 36 مليون درهم.
أما أرباح النصف الأول، فقد نمت 63% إلى 63 مليون درهم بدعم من ارتفاع قيم التداول 75% خلال الأشهر الستة الأولى من العام لتتجاوز 49 مليار درهم.
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فيما ارتفعت القيمة السوقية للسوق 28% إلى 527 مليار درهم بنهاية يونيو مقارنة مع نهاية ديسمبر 2021.
واستقطبت السوق أكثر من 70 ألف مستثمر جديد خلال النصف الأول بزيادة بـ38 ضعفا مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
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