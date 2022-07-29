"أدنوك" تشتري حصة 50% في "توتال إنرجيز" المصرية مقابل 200 مليون دولار

اتفقت شركة توتال إنرجيز الفرنسية على بيع حصة 50% في (توتال إنرجيز للتسويق مصر) لشركة أدنوك للتوزيع الإماراتية، مقابل 200 مليون دولار تقريبا، حسبما قالت الشركتان، اليوم الجمعة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"أدنوك للتوزيع"، بدر سعيد اللمكي: "يتوافق هذا الاستثمار مع رؤيتنا لجعل أدنوك للتوزيع شركة رائدة إقليميا في قطاع توزيع الوقود"، وفقا لـ"رويترز".

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ومن خلال هذه الصفقة، ستطور "أدنوك للتوزيع" و"توتال إنرجيز"، فرص النمو المستقبلي لشركة "توتال إنرجيز مصر" عبر الاستفادة من الإمكانات المتاحة واستكشاف أوجه التعاون المثمر في مجال توزيع الوقود وزيوت التشحيم وأعمال الطيران معزّزة بالنمو الاقتصادي في أعقاب التعافي من تداعيات جائحة "كوفيد-19".

ويتضمن الاستحواذ أيضاً تجديد عدد من محطات الخدمة لتتوافق مع معايير العلامة التجارية لأدنوك، إضافة إلى إنشاء مواقع جديدة مختارة في المستقبل تحمل علامتها التجارية، مما يعزز حضور "أدنوك" في السوق المصري لتوزيع الوقود بالتجزئة والذي يشهد نمواً سريعاً.

ومن المتوقع إتمام الاستحواذ خلال الربع الأول من عام 2023، حيث يخضع الاتفاق لاستيفاء شروط معينة، بما في ذلك موافقات الجهات التنظيمية المختصة.