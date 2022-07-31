أرباح مصرف الراجحي ترتفع 18% إلى 4.3 مليار ريال في الربع الثاني

أظهرت النتائج المالية الأولية لمصرف الراجحي نمو صافي أرباحه بنسبة 18.11% في الربع الثاني من 2022، لتصل إلى نحو 4.26 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 3.61 مليار ريال في الربع المماثل من 2021.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح المصرف بنسبة 3% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 4.13 مليار ريال في الربع الأول من 2022.

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وقال مصرف الراجحي في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن ارتفاع صافي الربح في الربع الثاني من 2022، على أساس سنوي، جاء نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 12.8% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات البنكية والدخل من تحويل العملات الأجنبية.

وأضاف أن ذلك قابله انخفاض في الدخل من العمليات الأخرى، وفي المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 3.7% نتيجة ارتفاع مصروف الاستهلاك ومصاريف رواتب ومزايا الموظفين والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، بالإضافة إلى انخفاض مخصص خسائر الائتمان من 584 مليون ريال إلى 580 مليون ريال بنسبة 0.6%.

وارتفع صافي أرباح مصرف الراجحي بنسبة 20.9% في النصف الأول من 2022، إلى نحو 8.39 مليار ريال مقارنة بنحو 6.94 مليار ريال في النصف الأول من 2021.