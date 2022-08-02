تضاعف أرباح "فيرتيغلوب" بنحو 4 مرات في الربع الثاني

تضاعفت أرباح شركة Fertiglobe بنحو 4 مرات في الربع الثاني من العام الجاري لتصل إلى 430 مليون دولار.

وعلى مدار الستة أشهر الأولى من 2022، تضاعفت أرباح الشركة 4 مرات إلى 786 مليون دولار.

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وأوصى مجلس الإدارة لشركة "فيرتيغلوب" بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول 2022 بواقع 9 سنتات للسهم وبقيمة إجمالية تبلغ 750 مليون دولار.