"حديد الإمارات أركان" تحقق أرباحاً فصلية بـ 207 ملايين درهم

أعلنت شركة "حديد الإمارات أركان" عن تحقيق أرباح فصلية صافية بلغت 207 ملايين درهم، مقارنة بخسائر بلغت 24 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. علماً أن أرباح العام الماضي أتت قبل الاندماج بين أركان وحديد الإمارات.

وأوضحت الشركة أن نمو الأرباح أتى بفضل نمو حجم المبيعات، وزيادة الأسعار، إلى جانب كفاءة العمليات التشغيلية.

مادة اعلانية

وارتفعت إيرادات المجموعة إلى نحو مليارين و600 مليون درهم في الربع الثاني، مقارنة بـ 195 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي، حيث ساهمت حديد الإمارات بـ 90% من إيرادات المجموعة، فيما ساهمت أركان بـ 10%.