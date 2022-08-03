أرباح سمو العقارية تتراجع 4.3% إلى 45 مليون ريال بالنصف الأول

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة سمو العقارية تراجع صافي أرباحها بنسبة 4.3% في النصف الأول من 2022 إلى نحو 45.45 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 47.5 مليون ريال في النصف الأول من 2021.

وقالت سمو العقارية في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن تراجع صافي الأرباح يعود إلى انخفاض العوائد من شركة تنال للاستثمار والتطوير العقاري، الزميلة، بنسبة 22%.

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وفي بيان منفصل، أعلنت شركة سمو العقارية عن قرار مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2022، بإجمالي نحو 18.75 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة 37.5 مليون سهم.

وقالت الشركة إن حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.

وتكون أحقية الأرباح يوم الاحد الموافق 4 سبتمبر 2022 لمساهمي الشركة المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ويكون تاريخ التوزيع يوم الأحد 18 سبتمبر 2022.