أرباح "النايفات" تتراجع 25% إلى 43.7 مليون ريال بالربع الثاني

تراجع صافي أرباح شركة النايفات للتمويل بنسبة 24.7% في الربع الثاني من 2022، إلى نحو 43.7 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 58.1 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن السبب في انخفاض صافي الربح بالربع الثاني من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض الإيرادات وارتفاع المصروفات التشغيلية، بما في ذلك التكاليف المتعلقة بالموظفين، ومصروفات التسويق، ومصروفات ترقية أنظمة الأمن السيبراني.

مادة اعلانية

وعلى أساس ربعي، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 11.67% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 49.52 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

وخلال النصف الأول من 2022، تراجع صافي أرباح "النايفات" بنسبة 19.6% إلى 93.27 مليون ريال مقابل 116.02 مليون ريال أرباح الفترة المماثلة من 2021.