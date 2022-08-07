.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أرباح "المباني الكويتية" الفصلية ترتفع 14% إلى 15 مليون دينار 

  • الخط
بورصة الكويت

أرباح "المباني الكويتية" الفصلية ترتفع 14% إلى 15 مليون دينار

وسط زيادة معدلات الإشغال وانخفاض معدل الخصومات في مجمع "الأفنيوز"

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة المباني الكويتية بـ14% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي لتسجل 15 مليون دينار.

وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى زيادة معدلات الإشغال وانخفاض معدل الخصومات للمستثمرين والمستأجرين في مجمع "الأفنيوز".

وسجلت الشركة ارتفاعاً في الإيرادات من العقارات الاستثمارية بـ8% وارتفاعاً في الإيرادات من قطاع الضيافة بـ16%.

كما تضاعفت الأرباح في نتائج شركات زميلة بحوالي الضعف لتسجل 200 ألف دينار في الربع الثاني من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أدلة جديدة.. هل هناك حياة على سطح المريخ؟ أدلة جديدة.. هل هناك حياة على سطح المريخ؟
اكتشف المزيد