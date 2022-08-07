أرباح "المباني الكويتية" الفصلية ترتفع 14% إلى 15 مليون دينار 

ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة المباني الكويتية بـ14% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي لتسجل 15 مليون دينار.

وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى زيادة معدلات الإشغال وانخفاض معدل الخصومات للمستثمرين والمستأجرين في مجمع "الأفنيوز".

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وسجلت الشركة ارتفاعاً في الإيرادات من العقارات الاستثمارية بـ8% وارتفاعاً في الإيرادات من قطاع الضيافة بـ16%.

كما تضاعفت الأرباح في نتائج شركات زميلة بحوالي الضعف لتسجل 200 ألف دينار في الربع الثاني من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.