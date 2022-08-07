إبرام مذكرة تفاهم بين "سارد" و"أرامكو" لتطوير محطات وقود

وقّعت شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار "سارد" ، الذراع العقاري لمجموعة الخطوط السعودية القابضة، وأرامكو السعودية، مذكرة تفاهم لتطوير محطات خدمة الوقود في مواقع محددة بالمقر الرئيسي للخطوط السعودية في مدينة جدة.

وتناقش المذكرة تقييم المواقع الاستراتيجية لبناء وتطوير محطات خدمة وقود تحمل علامة أرامكو السعودية، كما تتضمن إمكانية إضافة خدمات خاصة لضيوف الخطوط السعودية.

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وتستهدف مذكرة التفاهم، استكشاف فرصة مجموعة الخطوط السعودية لتقديم خدمات التموين للمتاجر الصغيرة التي تحمل علامة أرامكو السعودية التجارية.