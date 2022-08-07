أرامكو
إبرام مذكرة تفاهم بين "سارد" و"أرامكو" لتطوير محطات وقود
الاتفاق يستهدف تطوير محطات خدمة الوقود بمواقع محددة بالمقر الرئيسي للخطوط السعودية في جدة
وقّعت شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار "سارد" ، الذراع العقاري لمجموعة الخطوط السعودية القابضة، وأرامكو السعودية، مذكرة تفاهم لتطوير محطات خدمة الوقود في مواقع محددة بالمقر الرئيسي للخطوط السعودية في مدينة جدة.
وتناقش المذكرة تقييم المواقع الاستراتيجية لبناء وتطوير محطات خدمة وقود تحمل علامة أرامكو السعودية، كما تتضمن إمكانية إضافة خدمات خاصة لضيوف الخطوط السعودية.
مادة اعلانية
وتستهدف مذكرة التفاهم، استكشاف فرصة مجموعة الخطوط السعودية لتقديم خدمات التموين للمتاجر الصغيرة التي تحمل علامة أرامكو السعودية التجارية.
اقرأ أيضاً
-
السعودية توقع 49 صفقة استثمارية بـ3.5 مليار ريال في الربع الثانيتراخيص الاستثمار الأجنبي ارتفعت 674% في الربع الثاني إلى 4455 ترخيصاً اقتصاد
-
احتياطي مصر الأجنبي ينخفض بأكثر من 200 مليون دولار في شهركشف البنك المركزي المصري، عن تراجع أرصدة احتياطي النقد الأجنبي بواقع 232 مليون دولار خلال شهر يوليو الماضي.وقال البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، ... جرس الإغلاق
-
أزمة الطاقة تتعقد في ألمانيا.. نهر الراين قد يغلق أمام سفن الشحن خلال أيامالشركات على طول النهر تحذر من الاضطرار إلى إيقاف الإنتاج قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية