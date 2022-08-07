"المنافسة" السعودية تُقر استحواذ "دله الصحية" على 18.98% من المركز الطبي الدولي

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة السعودية، عن عدم ممانعتها من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركة "دله للخدمات الصحية" وشركة المركز الطبي الدولي.

وقالت الهيئة في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأحد، إن عملية التركيز الاقتصادي تتمثل في استحواذ "دله الصحية" على 18.98% من شركة "المركز الطبي الدولي" من شركة "كن للاستثمار القابضة".

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وفي يونيو الماضي، أعلنت "دله" عن إبرامها اتفاقية بيع وشراء أسهم مع شركة كن للاستثمار القابضة ويشار إليه بـ"مساهم شركة المركز الطبي الدولي البائع"، لغرض الاستحواذ على كامل أسهمها في رأس مال شركة المركز الطبي الدولي والبالغة نحو 14.23 مليون سهم عادي تمثل ما نسبته 18.98% من رأس مال شركة المركز الطبي الدولي.

وقالت "دله الصحية"، إن ذلك مقابل إصدار أسهم جديدة في شركة "دله" لمساهم شركة المركز الطبي الدولي البائع، بحيث ستتم زيادة رأس مال شركة "دله" من 900 مليون ريال إلى نحو 976.81 مليون ريال عن طريق إصدار نحو 7.68 مليون سهم عادي، ليزيد بذلك عدد أسهمها من 90 مليون سهم، إلى نحو 97.68 مليون سهم عادي، أي بنسبة زيادة قدرها نحو 8.53% من رأس مال شركة دله قبل إصدار أسهمها الجديدة.

وأضافت أن إجمالي تقييم شركة المركز الطبي الدولي يبلغ نحو 3.75 مليار ريال وتمثل قيمة الأسهم المراد شراؤها مبلغ نحو 711.63 مليون ريال بناء على عدد الأسهم المرغوب الاستحواذ عليها في شركة المركز الطبي الدولي والبالغة نحو 14.23 مليون سهم عادي، تمثل ما نسبته 18.98% سهم من رأس مال شركة المركز الطبي الدولي.