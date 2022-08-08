أرباح "مبكو" ترتفع 130% إلى 99.2 مليون ريال في الربع الثاني

ارتفع صافي أرباح شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو" بنسبة 130.2% في الربع الثاني من 2022، إلى نحو 99.19 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 43.09 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن السبب الرئيسي في زيادة صافي الربح يعود إلى زيادة الإيرادات بنسبة 39% نتيجة ارتفاع أسعار البيع لجميع منتجات الشركة نتيجة ارتفاع أسعار بيع المنتجات العالمية التي نتج عنها نمو هامش الربح الإجمالي من 33% إلى 46%.

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وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "مبكو" بنسبة 6.63% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 93.02 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وخلال النصف الأول من 2022، ارتفع صافي أرباح "مبكو" بنسبة 216.1% إلى نحو 192.2 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 60.81 مليون ريال في النصف الأول من 2021.